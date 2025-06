Uomini e Donne Maria De Filippi stravolge il trono over | chi ci sarà nella nuova stagione

La nuova stagione di Uomini e Donne promette emozioni intense e sorprese imprevedibili. Maria De Filippi torna con un cast rivoluzionato, pronti a sconvolgere le dinamiche del trono over che, ancora una volta, si conferma cuore pulsante del programma. Tra conferme, ritorni prestigiosi e nuovi volti, ci aspetta un capitolo ricco di colpi di scena che lasceranno il pubblico senza fiato. Chi saranno i protagonisti di questa entusiasmante avventura? Scopriamolo insieme!

La nuova stagione di Uomini e Donne  in partenza con le registrazioni di Agosto 2025  si preannuncia ricca di novità e colpi di scena. Dopo un'annata da record in termini di ascolti, ma con alcuni troni finiti in modo inaspettato o poco convincente, Maria De Filippi e la sua redazione si preparano a un cast rinnovato. Tra conferme, ritorni illustri e nuovi ingressi, sarà ancora una volta il trono over a fare da pilastro centrale, con qualche sorpresa anche per il trono classico. Scopriamo insieme i nomi che sono trapelati. Chi ci sarà e chi no nella nuova stagione del trono over di Uomini e Donne.

