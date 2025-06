Un’ondata di temporali rischia di rovinare il weekend | ecco dove Poi una nuova rimonta dell’anticiclone africano

una perturbazione che potrebbe mettere in crisi i piani di relax e divertimento. Tuttavia, una nuova rimonta dell’anticiclone africano promette di riportare il sole e temperature roventi, lasciandoci con il dilemma tra temporali rinfrescanti e il caldo infuocato. Resta sintonizzato: l’estate più calda degli ultimi decenni sta arrivando, e con lei, sfide e sorprese da affrontare.

Roma, 20 giugno 2025 – Da un lato il caldo torrido, dall’altro i temporali. Domani, alle ore 4.41, il solstizio d'estate ci farà entrare in una stagione che sancisce la crescita delle temperature massime estive anche di 5 gradi rispetto a 50 anni fa. Sta per iniziare dunque una nuova estate rovente, pronta a farci soffrire sia di notte che di giorno tra caldo africano e notti tropicali. Ma il weekend – bollente – sarà puntellato da acquazzoni e temporali, sia oggi pomeriggio che nel corso di sabato e domenica. Vediamo quindi di capire dove è meglio preparare l’ombrello. I temporali nel weekend. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un’ondata di temporali rischia di rovinare il weekend: ecco dove. Poi una nuova rimonta dell’anticiclone africano

In questa notizia si parla di: temporali - africano - ondata - rischia

Anticiclone delle Azzorre: sole al Centro-Sud, temporali e grandine al Nord, caldo africano in arrivo - L'anticiclone delle Azzorre domina attualmente il cielo italiano, portando sole e temperature elevate al centrosud.

Caldo africano, nuova ondata bollente sull'Italia. L'esperto: «Picchi fino a 38°» Vai su Facebook

Un’ondata di temporali rischia di rovinare il weekend: ecco dove. Poi una nuova rimonta dell’anticiclone africano; Caldo africano in ritirata: temporali e rischio di grandinate con la perturbazione in arrivo; Meteo: nuova ondata di calore africano in arrivo, rischio blackout.

Un’ondata di temporali rischia di rovinare il weekend: ecco dove. Poi una nuova rimonta dell’anticiclone africano - Sta per iniziare dunque una nuova estate rovente, pronta a farci soffrire sia di notte che di giorno tra caldo africano e notti tropicali. Si legge su quotidiano.net

Previsioni meteo, temporali nel weekend, poi nuova ondata di caldo africano - Negli ultimi giorni c’è stata una tregua dall’afoso caldo estivo grazie ad un’ondata di piogge e temporali che ha abbassato le temperature. Secondo tg24.sky.it