Uno schiaffo per ogni like su Instagram | l’uomo arrestato per tentato omicidio della fidanzata a Tivoli

Uno schiaffo per ogni like su Instagram: questa drammatica vicenda di Tivoli ci ricorda quanto possa essere pericoloso il mondo digitale. Un uomo di 39 anni è stato arrestato per aver tentato di uccidere la propria fidanzata, dopo averla brutalmente aggredita e perseguitata. Un episodio di violenza che scuote la nostra comunità e ci invita a riflettere sull’importanza del rispetto e della tutela delle donne, anche online.

La procura di Tivioli ha arrestato un 39enne accusato di lesioni personali, atti persecutori e tentato omicidio. Oltre che di violazione di domicilio e violenza privata. La vittima è la sua fianzata. Il 13 giugno lui è entrato dalla finestra in casa sua e l’ha picchiata. A causa della pubblicazione su Instagram di una foto insieme a conoscenti durante una passeggiata. La donna aveva ematomi e gonfiore sul volto secondo l’ospedale di Tivoli. Qualche giorno dopo ha denunciato il compagno. Un colpo per ogni like. Dopo essere entrato in casa sua il 39enne l’ha obbligata a sedersi e ha controllato il suo smartphone. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: instagram - arrestato - tentato - omicidio

Finto medico estetico arrestato a Bergamo: botox a 150 euro su Instagram e farmaci illegali - Una storia che mette in luce i rischi nascosti dietro offerte troppo allettanti: un finto medico estetico arrestato a Bergamo, accusato di praticare interventi di medicina estetica senza alcuna qualifica.

Durante i festeggiamenti per il quarto scudetto del #Napoli, un 26enne noto TikToker con oltre 220mila followers è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di forzare il varco di via Acton in sella a uno scooter. Alla vista dei militari, ha abbandonato il me Vai su Facebook

«Uno schiaffo per ogni like su Instagram»: l'uomo arrestato per tentato omicidio della fidanzata a Tivoli; Roma, calci e pugni alla fidanzata dopo le foto su Instagram, «un colpo per ogni like»: arrestato 39enne; Picchia la fidanzata con calci e pugni per alcune foto pubblicate su Instagram: arrestato.

Calci e pugni alla fidanzata per una foto su Instagram: «Un colpo per ogni like ricevuto, se mi fai arrestare sono ca**i tuoi» - È finito grazie all’intervento dei medici dell’ospedale di Tivoli l’incubo vissuto da una donna vittima di violenza domestica. Da leggo.it

Roma, calci e pugni alla fidanzata dopo le foto su Instagram, «un colpo per ogni like»: arrestato 39enne - Ha preso la fidanzata a calci e pugni dopo aver visto su Instagram alcune foto che la ritraevano in compagnia di conoscenti. Lo riporta ilmattino.it