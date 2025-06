Università il premio di laurea in memoria di Stefania Venturino consegnato a due giovani studentesse

Il Premio di Laurea in memoria di Stefania Venturino, simbolo di impegno e passione per i Diritti Umani, sarà consegnato a due giovani studentesse meritevoli. Lunedì 23 giugno 2025, alle 10, presso l’aula Alberti 7 del Campus di Rimini, si terrà un momento speciale di riconoscimento e ispirazione. Questa cerimonia onora non solo il valore accademico, ma anche l’eredità di Stefania, un esempio di dedizione che continuerà a guidare le future generazioni.

Premio di laurea in memoria di Stefania Venturino. Lunedì 23 giugno 2025, alle 10, presso l’aula Alberti 7 del Campus universitario di Rimini, si terrà la cerimonia di assegnazione dei due premi in Diritti umani dedicati alla memoria di Stefania Venturino, bibliotecaria del Campus e attivista di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Università, il premio di laurea in memoria di Stefania Venturino consegnato a due giovani studentesse

In questa notizia si parla di: memoria - stefania - venturino - premio

Catania rende omaggio a Stefania Sberna: inaugurato il murale in sua memoria - Catania rende omaggio a Stefania Sberna, una figura amata e rispettata nel panorama giornalistico locale.

Ha solo 18 anni. Prima partita da titolare, Lorenzo Venturino mette a segno una doppietta nei primi 45 minuti di Bologna-Genoa. Lacrime di gioia Vai su Facebook

Università, il premio di laurea in memoria di Stefania Venturino consegnato a due giovani studentesse; Premiazione per tesi di laurea in diritti umani in memoria di Stefania Venturino.

'Premio giornalistico a Stefania Battistini: presa in giro della memoria delle vittime del fascismo' - Maria Zakharova: 'Tutta questa storia è un vero baccanale, nient'altro che un insulto grossolano e imperdonabile alla memoria delle vittime del ... lapressa.it scrive

Premio Focherini, i promotori: “Pieno sostegno a Stefania Battistini” - Associazione Stampa Modenese e Diocesi di Carpi abbiano deciso di intitolare un premio per la libertà di stampa alla memoria proprio di Focherini, così come di assegnarlo, nella sua prima edizione, a ... Lo riporta temponews.it