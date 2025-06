Università di Bologna mozione condanna il governo israeliano per Gaza

L'Università di Bologna si distingue ancora una volta per il suo impegno civile, denunciando con fermezza le violazioni dei diritti umani a Gaza. Attraverso una mozione ufficiale firmata dal Senato Accademico, l'ateneo condanna il governo israeliano e solleva un importante dibattito sul rispetto del diritto internazionale. Un gesto che sottolinea come anche nel mondo accademico si possa alzare la voce contro ingiustizie e violenze, dimostrando che la cultura può essere un potente strumento di denuncia e speranza.

Una posizione netta, messa nero su bianco dall'Università di Bologna che in un documento firmato dal proprio Senato Accademico ha condannato formalmente il governo israeliano per le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani a Gaza. Le scritte pro Palestina sono ovunque nel prestigioso ateneo che in una mozione firmata dal Rettore definisce plausibile che il governo Netanyahu stia compiendo un genocidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Università di Bologna, mozione condanna il governo israeliano per Gaza

