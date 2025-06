Università degli adulti | quando la formazione non conosce età

partecipazione, con numerosi studenti che hanno affrontato con entusiasmo nuove sfide e approfondimenti. L’Università degli Adulti di Saonara dimostra come la formazione non abbia età , aprendo le porte a tutti coloro che desiderano continuare a scoprire, imparare e crescere. Un vero esempio di come la cultura possa essere un ponte tra generazioni, arricchendo le vite di chiunque scelga di non smettere mai di imparare.

Si è concluso l'anno accademico 2024­2025 dell'Università degli Adulti di Saonara, un progetto culturale che da sempre coinvolge un pubblico affezionato in un percorso di apprendimento e arricchimento personale. A conferma della validità dell'iniziativa, quest'anno si è registrata un'eccezionale.

