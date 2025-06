Un’inchiesta di Fanpage rivela chi paga per i video di Israele che aiuta la popolazione a Gaza

Un’inchiesta di Fanpage rivela come, anche nel pieno della crisi in Gaza, alcuni annunci sponsorizzati su Google Ads siano stati usati per diffondere messaggi di propaganda israeliana in Italia. Dall’attacco di Hamas al 7 ottobre 2023, il governo di Tel Aviv avrebbe messo in atto una strategia di manipolazione mediatica volta a plasmare l’opinione pubblica. Ma chi finanzia questa campagna e quali sono gli obiettivi nascosti dietro questi video?

Dagli attentati terroristici di Hamas e della Jihad Islamica in Israele del 7 ottobre 2023, il governo di Tel Aviv ha avviato una campagna?di sponsorizzazioni su Google Ads?per manipolare la narrazione sulla guerra scatenata nella Striscia di Gaza. Un’inchiesta di Fanpage.it?ha rivelato decine di annunci con migliaia di visualizzazioni, che mirano a diffondere messaggi di propaganda israeliana in Italia. La strategia si basa su filmati?creati con l’intelligenza artificiale,?spot in onda prima e durante i video caricati su YouTube,?annunci su Google e contenuti?pubblicati su Instagram, Facebook e TikTok. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Un’inchiesta di Fanpage rivela chi paga per i video di Israele che “aiuta” la popolazione a Gaza

