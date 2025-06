Unicredit supporta il piano di investimenti di Sibeg con un finanziamento di 15 milioni

Unicredit dimostra ancora una volta il suo impegno nel sostenere progetti di sviluppo sostenibile, erogando 15 milioni a Sibeg tramite il finanziamento ESG Futuro Sostenibile Plus. Questa iniziativa sarà alla base di un innovativo magazzino automatizzato verticale, rivoluzionando la logistica e migliorando l’efficienza operativa. Il progetto rappresenta un passo importante verso un futuro più green e tecnologicamente avanzato per l’azienda, contribuendo al progresso sostenibile del settore.

Unicredit ha erogato un finanziamento Esg Futuro sostenibile plus di 15 milioni a Sibeg per sostenere un piĂą ampio programma di investimento per la realizzazione di un nuovo magazzino automatizzato verticale, destinato a ottimizzare il trasferimento delle materie prime e dei prodotti finiti dall’area di produzione alla nuova piattaforma logistica dell’azienda. Specificamente, il progetto consiste nella realizzazione di una nuova struttura logistica, del tipo “pick tower”, in cui l’attività è totalmente automatizzata, che permetterĂ all’azienda catanese di incrementare ulteriormente l’ efficienza produttiva e distributiva. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Unicredit supporta il piano di investimenti di Sibeg con un finanziamento di 15 milioni

In questa notizia si parla di: unicredit - sibeg - finanziamento - milioni

Unicredit supporta Sibeg con un piano da 15 milioni di euro; UniCredit ha erogato un finanziamento ESG Futuro Sostenibile Plus di 15 milioni a Sibeg per sostenere un più ampio programma d’investimento per la realizzazione di un nuovo magazzino automatizzato verticale, destinato a ottimizzare il trasferimento delle; Unicredit, finanziamento da 15 milioni a Sibeg per il piano di sviluppo sostenibile.

Unicredit, finanziamento da 15 milioni a Sibeg per il piano di sviluppo sostenibile - L'obiettivo di Unicredit è sostenere il piano di Sibeg per la realizzazione di un nuovo magazzino automatizzato verticale. Da msn.com

Sostenibilità delle imprese, Unicredit finanza progetto alla Sibeg per una maggiore efficienza produttiva e distributiva - Unicredit ha erogato un finanziamento Esg Futuro Sostenibile Plus di 15 milioni a Sibeg per realizzare un nuovo magazzino automatizzato verticale, destinato a ottimizzare il trasferimento delle materi ... lasicilia.it scrive