UniCredit Orcel su Ops Bpm | se non risolviamo ci ritiriamo

L’orizzonte bancario italiano si fa sempre più incerto: UniCredit, guidata da Andrea Orcel, avverte che se l’offerta per Banco Bpm non dovesse trovare risposte positive, potrebbe ritirarsi. La strategia di tutela legale adottata dal gruppo riflette la delicatezza di una trattativa cruciale. È un momento decisivo, in cui le decisioni potrebbero plasmare il futuro del settore e del sistema finanziario nazionale.

Roma, 20 giu. (askanews) – Sul risiko bancario e l’offerta per banco Bpm “abbiamo fatto e continuiamo a fare tutto, ma se non riusciremo a risolvere, come probabile, ci ritireremo. Il nostro ricorso al Tar è un fatto di tutela giuridica, per il nostro Cda e la nostra società”. Lo afferma l’amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel in un’intervista a La Repubblica. In questo modo a Bpm, su cui UniCredit ha lanciato una offerta pubblica di scambio (Ops) “resterà Credit agricole come azionista di riferimento col 20% o forse di più. Il Banco Bpm dovrà dimostrare le promesse che ha fatto remunerare i suoi azionisti come sarebbero stati remunerati nel caso in cui sarebbe stato ci sarebbe stata l’operazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: unicredit - orcel - risolviamo - ritiriamo

Unicredit, Orcel: "BancoBpm ha distrutto valore, premio del 40-50%; su Commerzbank possiamo aspettare fino al 2027 " - Andrea Orcel, CEO di UniCredit, esprime cautela sulle fusioni, sottolineando la capacità della banca di generare valore in autonomia.

UniCredit, Orcel su Ops Bpm: se non risolviamo, ci ritiriamo; UniCredit, Orcel a la Repubblica: probabile ritiro da offerta per Banco Bpm; UniCredit, Orcel a la Repubblica: probabile ritiro da offerta per Banco Bpm Da Reuters.

UniCredit, Orcel a la Repubblica: probabile ritiro da offerta per Banco Bpm - E' probabile che UniCredit ritirerà la propria offerta di scambio per Banco Bpm. Si legge su msn.com

UniCredit, Orcel su Ops Bpm: se non risolviamo, ci ritiriamo - Sul risiko bancario e l'offerta per banco Bpm 'abbiamo fatto e continuiamo a fare tutto, ma se non riusciremo a ... notizie.tiscali.it scrive