Unicredit incassa via libera UE Ma OPS su Banco BPM è a rischio

Unicredit ottiene il via libera condizionato dalla UE per l'acquisizione di Banco BPM, ma l'Offerta Pubblica di Scambio resta a rischio di ritiro. Nonostante l’approvazione europea, gli impegni di cessione filiali nel Nord Italia potrebbero complicare il futuro dell'operazione. Mentre si avvicina la scadenza del 21 giugno, tutto è ancora in bilico: il destino di Banco BPM 232 sembra appeso a un filo.

L’ ‘Offerta Pubblica di Scambio  promossa da Unicredit  su Banco BPM si conferma a rischio ritiro, a dispetto del via libera “condizionato” della UE all’operazione, arrivato ieri sera. La Commissione europea ha dato il via libera all’operazione, ritenendo che non ponga problemi di concorrenza, alla luce degli impegni assunti dalla Banca per la cessione di 209 filiali nel Nord Italia. Nel frattempo, scade domani 21 giugno il periodo di sospensiva di 30 giorni disposto dalla Consob, quindi da lunedì 23 giugno riprenderà in Borsa la raccolta delle adesioni. Ma sull’offerta incombe un’ombra ancor più grande, in attesa dell’esito dei ricorsi al TAR e delle mancate trattative con il governo per il Golden Power, che rischia di far saltare tutto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Unicredit incassa via libera UE. Ma OPS su Banco BPM è a rischio

