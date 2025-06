Unicredit-Bpm ok Ue ma via 209 filiali Orcel | Servono società più grandi

Andrea Orcel, CEO di UniCredit, ha condiviso il suo percorso di passione e determinazione, ricordando come il sogno di diventare investment banker lo abbia guidato fin dagli studi. La sua storia ispira giovani da tutta Europa a credere nelle proprie capacità e a perseverare per raggiungere obiettivi ambiziosi. In un mondo in continua evoluzione, il successo richiede non solo talento, ma anche idee chiare e tanta tenacia, e questa è la strada che Orcel invita a seguire.

di Jessica Muller Castagliuolo MILANO Da studente, Andrea Orcel, ceo di UniCredit, sognava di fare "l'investment banker": "Mi sono laureato con una tesi in fusioni e acquisizioni: volevo fare quello e ci ho messo tutto me stesso", racconta. Per raggiungere vette professionali, "ci vuole talento, ma anche idee chiare e perseveranza", suggerisce alla platea di giovani ragazze e ragazzi provenienti da sei Paesi europei che ha riempito le sale della Borsa di Milano per la tre giorni di " Young Factor: un dialogo tra giovani, economia e finanza", promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani Editori con Intesa Sanpaolo.

