Unicamp Messina una settimana di formazione al PalaNebiolo per i giovani del basket

Unicamp Messina trasformerà una settimana di passione e crescita in un’opportunità unica per i giovani del basket locale. Dal 25 al 28 giugno, il Palanebiolo sarà il palcoscenico di un evento che combina formazione tecnica, sviluppo fisico e crescita personale, creando un’esperienza indimenticabile per le future promesse del settore. Una preziosa occasione per ispirare, allenare e far brillare il talento emergente della nostra terra.

La Cittadella Sportiva Universitaria di Messina ospiterà, da lunedì fino a sabato 28 giugno, "UNICAMP Messina" di basket, un'esperienza sportiva di alto livello organizzata dalla SSD Unime e dedicata alla formazione tecnica, fisica e personale dei giovani atleti ed atlete del territorio, che.

