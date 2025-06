Unica | iscrizioni as 2025 26 e documenti essenziali scuola-famiglia online dal 9 Luglio

Dal 9 luglio, la piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito rivoluziona le iscrizioni scolastiche per l’a.s. 2025/26, offrendo alle famiglie e alle scuole una nuova funzionalità digitale. Con questa innovazione, sarà possibile condividere in modo semplice e sicuro i documenti essenziali, semplificando l’intero processo e migliorando la comunicazione. Un passo avanti verso un sistema più efficiente e sostenibile, che rende l’iscrizione più facile e accessibile a tutti.

Dal 9 luglio, le famiglie e le scuole potranno avvalersi di una nuova funzionalità sulla piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dopo l’accettazione dell’iscrizione, sarà possibile condividere in modo digitale documenti essenziali per la gestione dell’anno scolastico, snellendo le procedure e facilitando la comunicazione tra le parti. Questa innovazione è un passo significativo . Unica: iscrizioni a.s. 202526 e documenti essenziali scuola-famiglia online dal 9 Luglio . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: unica - documenti - essenziali - iscrizioni

