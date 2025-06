Unghie estate 2025 | la rivoluzione del corto

Le unghie estate 2025 si preparano a rivoluzionare il nostro modo di pensare alla bellezza: addio alle lunghezze esagerate, benvenuto al corto, simbolo di eleganza minimalista e anticonformismo. Dopo le tendenze nude e princess nails, la nuova frontiera è quella delle unghie corte, che valorizzano personalità e praticità . Un trend che celebra la libertà di esprimersi senza compromessi, dimostrando che anche le lunghezze micro possono essere irresistibili. Le unghie corte sono pronte a conquistare...

Dopo il nude o senza smalto o insieme, e le discretissime princess nails, amate anche da Kate Middleton, arriva il corto. La rivincita delle unghie corte estate 2025 è un vero inno alla libertà e all’anticonformismo. Le lunghezze minime non sono un gioco al ribasso. Ma la volontà di mostrare una manicure curata con grande personalità . Tutta quella che considera le lunghezze micro valide tanto quante quelle macro. Con tanti vantaggi. Le unghie corte estate 2025 sono più comode e versatili di ogni altra lamina. Unghie corte estate 2025: una micro rivoluzione. Qualunque sia il programma della vostra estate, la manicure che va portata come bagaglio (a mano. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Unghie estate 2025: la rivoluzione del corto

