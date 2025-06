Un'estate al mare | gli stabilimenti balneari dei brand di moda

Un estate al mare come mai prima d'ora, dove gli stabilimenti balneari dei brand di moda si trasformano in veri e propri luoghi di stile e innovazione. Dalla Liguria alla Sardegna, passando per Ibiza e Monte Carlo, le maison del lusso ridefiniscono l’esperienza balneare, creando un mix unico di fashion, design e lifestyle. In Italia e nel mondo, questa nuova frontiera del branding sta riscrivendo le regole dell’estate 2025, rendendo ogni spiaggia un palcoscenico di eleganza e tendenza.

Dalla Liguria alla Sardegna, passando per Ibiza e Monte Carlo, la moda nell'estate 2025 non si accontenta più del solito ombrellone. Le maison del lusso vestono gli stabilimenti balneari delle spiagge più iconiche con pattern esclusivi, collezioni inedite e un'idea di ospitalità che va ben oltre la firma, diventando un lifestyle. La nuova frontiera del branding? La battigia, dove la moda si intreccia al design, al cibo, al paesaggio. In Italia e non solo, ecco gli stabilimenti balneari più chic dell'estate 2025. Gli stabilimenti balneari della moda: destinazioni d'autore. Il Mediterraneo è il cuore di questa tendenza.

