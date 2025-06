Under 18 La Cittadella si gioca lo scudetto

Under 18, la Cittadella si gioca lo scudetto! La squadra Allievi di mister Federico Carnevali sta vivendo un sogno: domenica alle 16:30, al "Gino Bozzi" di Firenze, affrontano il Rozzano in finale scudetto Dilettanti, trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lnd. È il coronamento di una stagione incredibile, con record e ambizioni che fanno sognare i tifosi biancazzurri. Questi ragazzi stanno scrivendo la storia...

La squadra Allievi Under 18 della Cittadella Vis Modena vuole riscrivere la storia. Domenica alle 16,30 al "Gino Bozzi" di Firenze i ragazzi di mister Federico Carnevali giocano la finale scudetto Dilettanti contro i milanesi del Rozzano, trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lnd. Per i biancazzurri è il coronamento di una stagione travolgente, col primato nel girone "A" di campionato (63 punti in 24 gare, un solo ko e ben 121 reti segnate) a +7 sul Colorno grazie a ben 5 giocatori in doppia cifra (26 Despaigne, 18 Lello, 15 Lazzarini, 13 Lanza e 11 Pascale), la conquista del titolo regionale facendo fuori Sarmatese, Junior Cervia e in finale il Sala e il primato nel girone nazionale battendo 2-0 a Firenze l’Isolotto e 3-2 in casa il Tor di Quinto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Under 18. La Cittadella si gioca lo scudetto

In questa notizia si parla di: under - cittadella - scudetto - gioca

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

Sfuma nel modo più beffardo il sogno Scudetto per il Calcio Padova Settore Giovanile Under 16. Nella finale del campionato di Serie C disputata a Viterbo, i biancoscudati si sono arresi soltanto aicalci di rigore contro la Spal, dopo l'1-1 con il quale si eran Vai su Facebook

Under 18. La Cittadella si gioca lo scudetto; Cittadella, salvezza all'ultimo respiro: sei squadre in lotta e 234 possibili finali; I 26 convocati di Nunziata per le amichevoli contro Paesi Bassi e Danimarca: si gioca a Venezia e Cittadella, prima chiamata per Angori e Doumbia.

Under 18. La Cittadella si gioca lo scudetto - La squadra Allievi Under 18 della Cittadella Vis Modena vuole riscrivere la storia. Lo riporta msn.com

Under 17: Benevento-Pro Vercelli si gioca al Rocchi di Viterbo - Fatta luce su qualche incertezza sulla formula finale della cosiddetta "Final four", si conosce data, avversario e campo dove si svolgeranno le semifinali scudetto dell'Under 17 di serie C. Come scrive msn.com