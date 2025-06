Una visione del territorio condivisa con il contributo di 420 giovani

a plasmare una visione condivisa del territorio, portando innovazione e prospettive fresche. Con il loro contributo, l’Organo di indirizzo potrà approvare un Piano Pluriennale 2026–2028 che rispecchi davvero le esigenze e le speranze della comunità locale, consolidando un impegno concreto per il futuro.

Ad ottobre l'Organo di indirizzo sarà chiamato ad approvare il nuovo Piano Pluriennale 2026–2028, principale documento strategico della Fondazione Carisap. Per garantire che il Piano risponda in modo concreto e aggiornato ai bisogni del territorio, la Fondazione ha avviato già da gennaio una campagna di ascolto e confronto, con un'attenzione particolare al mondo giovanile. In particolare, 420 giovani del territorio, hanno contribuito attivamente alla definizione di una visione condivisa, identificata nello slogan "GO! Futuro in movimento", che esprime la volontà di costruire un dialogo aperto sul futuro e sulle nuove generazioni.

