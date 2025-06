Una vincita da quasi 20mila euro al Superenalotto | la fortuna sorride ancora al Ravennate

La fortuna continua a sorridere al territorio ravennate: dopo i 52mila euro vinti a Punta Marina, un nuovo colpo da quasi 20mila euro al Superenalotto ha stupito Lugo. Presso il bar Brucomela, in via Foro Boario, è stato centrato un "5" da 19.480,51 euro, regalando speranza e emozioni ai giocatori locali. Questa vincita si aggiunge a un recente "6" da 35,4 milioni, dimostrando che la buona sorte non si ferma qui.

