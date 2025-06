Una targa per Russel Terence Rebello ultima vittima del naufragio della Costa Concordia

Venerdì pomeriggio, il lungomare di Pegli si è riempito di emozione e ricordo, per l’inaugurazione della targa dedicata a Russel Terence Rebello, ultima vittima del tragico naufragio della Costa Concordia. Un momento di commemorazione che unisce comunità e familiari nel ricordo di chi ha perso la vita in quella drammatica notte. La targa si erge come simbolo di memoria e speranza per il futuro.

Grande partecipazione venerdì pomeriggio sul lungomare di Pegli per l'inaugurazione della targa commemorativa in memoria di Russel Terence Rebello, l'ultima vittima del naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 nelle acque dell'Isola del Giglio, al largo di Grosseto.

Genova ricorda la vittima eroe del naufragio della Concordia - Fu l'ultima vittima accertata del naufragio della Costa Concordia, Russel Terence Rebello, il cui cadavere venne rinvenuto a Genova quasi tre anni dopo la tragedia del 13 gennaio 2012 all'isola del Gi ... Da ansa.it

Ritrovato il corpo di Russel Rebello - Il corpo di Russel Rebello, l'ultima vittima della Concordia, sarebbe stato individuato a bordo del relitto della nave ormeggiata a Genova per essere smantellata. Scrive giglionews.it