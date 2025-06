una scorpacciata di eventi per tutti gli appassionati

Preparati a vivere un’estate all’insegna della passione e dell’adrenalina, perché la stagione 2025 dei motori è più ricca che mai! Dal Mugello al Gran Premio del Motomondiale, un calendario fitto di eventi ti aspetta con 15 tappe tra auto e moto, oltre a giornate di test e prove libere. Un vero e proprio festival per gli appassionati: non perdere nemmeno un momento di questa straordinaria carovana di emozioni!

Si scrive Mugello, si pronuncia passione assoluta per i motori. La stagione sportiva 2025 è in pieno svolgimento e sta per arrivare forse al suo apice con il Gran Premio del Motomondiale: quest'anno sono in programma 15 gare tra auto e moto per un totale di 250 giorni di attività tra giornate dedicate ai test di Formula 1, test per le formule minori (F4, Freca), ma anche Hypercar e LMP2, così come vetture GP e giornate dedicate alle prove libere di moto e auto. Una vera e propria scorpacciata per gli appassionati con la fortunata coincidenza del Gran Premio d'Italia del Motomondiale nei giorni "più lunghi dell'anno", questo weekend dal 20 al 22 giugno con il 21, appunto, che è il solstizio d'estate, quello con più luce di tutti gli altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it