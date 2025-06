una riflessione sulla crescita artistica nel nuovo singolo di cacciasbaby rockstar ai 17 non ai 27

Nel nuovo singolo "Rockstar ai 17 non ai 27", CACCIASBABY sfida le convenzioni della crescita artistica e personale, lasciando alle spalle l'ombra del mitico "Club 27" per celebrare la forza e il talento di una giovane generazione. Con solo 14 anni, questa promessa della musica dimostra che l'età non definisce il valore né il potenziale creativo. A dimostrazione che la vera maturità si conquista con passione e autenticità , indipendentemente dagli anni.

“Rockstar ai 17 non ai 27” è il nuovo singolo di CACCIASBABY, disponibile da venerdì 20 giugno su tutte le piattaforme digitali. Il brano prende ispirazione dal “Club 27”, un’espressione legata a celebri figure della musica scomparse a 27 anni. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e Amy Winehouse sono alcuni dei nomi che ne fanno parte. Nel singolo, CACCIASBABY – classe 2009 – propone una lettura diversa di questo riferimento. A diciassette anni, l’artista sceglie di raccontare la propria esperienza come un inizio consapevole e non come un’attesa. Il messaggio è diretto: non serve arrivare al limite per essere presi sul serio, nĂ© idealizzare il dolore per sentirsi artisti autentici. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com