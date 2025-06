Una nuova convivenza non elimina il diritto all’assegno di mantenimento | la sentenza della Cassazione

La recente sentenza della Cassazione chiarisce un aspetto fondamentale del diritto di famiglia: una nuova convivenza dell’ex coniuge non comporta automaticamente la perdita dell’assegno di mantenimento. Questa decisione ribadisce che il dovere di mantenere i figli e l’ex partner può perdurare anche con nuove relazioni, garantendo così stabilità e tutele economiche. Scopriamo insieme le implicazioni di questa importante pronuncia.

Una nuova convivenza non comporta la perdita del diritto all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge. Lo ha stabilito la Cassazione in seguito alla richiesta di un uomo di interrompere il versamento all'ex moglie in quanto in casa già da due anni con un altro compagno. Stando a quanto riporta Il Gazzettino, la Corte d'appello aveva accolto l'istanza, rivedendo il mantenimento delle figlie a 700 euro ciascuna ed eliminando del tutto l'assegno. Sentenza bocciata dalla Corte Suprema, che ha deciso che la causa debba tornare in appello, al massimo per rivedere il quantum. La vicenda – Al centro della vicenda c'è una separazione difficile, terminata in un primo momento con la decisione del Tribunale di Treviso: un versamento da parte dell'ex marito di una somma mensile di 2.

