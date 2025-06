Una giornata fra musica danze e convivialità | in programma la festa della biodiversità

Preparatevi a vivere un’esperienza unica all’aperto, tra musica, danze e convivialità! Domenica 29 giugno, la Contrada Foragno di Ostuni si trasformerà nella cornice della “Festa della Biodiversità – In tutti i sensi!”, un evento dedicato alla celebrazione della diversità naturale e culturale. Un’intera giornata di scambi e allegria, in un’atmosfera coinvolgente che unisce natura, arte e comunità. Non mancate a questa straordinaria occasione di riscoprire il valore della biodiversità!

OSTUNI - Domenica 29 giugno dalle 10 fino all’imbrunire, ad Ostuni in Contrada Foragno, prenderà vita la “Festa della Biodiversità – In tutti i sensi!” un’intera giornata di scambi, fra temi e concetti, semi ed oggetti, e di celebrazione, fra musica e danze, convivialità e attività. L’Aps “La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Una giornata fra musica, danze e convivialità: in programma la festa della biodiversità

