Una denuncia per spaccio e diverse sanzioni durante un controllo interforze

Le forze dell’ordine hanno messo in campo un’operazione capillare per garantire sicurezza e legalità, con risultati che testimoniano l’efficacia della strategia: una denuncia per spaccio di droga e numerose sanzioni elevate. Questo esempio di impegno quotidiano dimostra come il lavoro di squadra possa fare la differenza nel presidiare i nostri territori e proteggere i cittadini. Un passo importante verso una comunità più sicura e pulita.

LECCE – Dieci posti di controllo sparsi nei territori di due comuni, automobilisti e avventori di locali controllati, una denuncia a piede libero per spaccio e diverse altre sanzioni. È parte del bilancio di un servizio straordinario di controllo disposto dal questore Giampietro Leonetti e.

