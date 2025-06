Una bella novità per gli screenshot spunta dalla beta della One UI 8 di Samsung

Grande novità in arrivo per gli utenti Samsung! La beta di One UI 8 sui Galaxy S25 introduce una funzione rivoluzionaria: ora gli screenshot supportano l’HDR, offrendo immagini più nitide e dai colori più vibranti. Questa innovazione promette di migliorare notevolmente l’esperienza di cattura e condivisione delle schermate. Scopriamo insieme come questa funzionalità trasformerà il modo di immortalare e condividere i momenti più belli sul tuo device Samsung.

La beta della One UI 8 per i Samsung Galaxy S25 accoglie una novità riguardante gli screenshot: ora supportano l'HDR.

