Un viaggio tra vitigni autoctoni decennali cultivar storiche e paesaggi agricoli

selezionare e valorizzare vitigni autoctoni decennali e cultivar storiche. Un viaggio tra paesaggi rurali e eccellenze gastronomiche, dove vino e olio non sono solo prodotti, ma autentici ambasciatori di una tradizione radicata e di una cultura vibrante. Scopri come il Mugello, pur meno noto, sta emergendo come nuovo cuore pulsante della viticoltura toscana, riscrivendo la sua storia enogastronomica con passione e innovazione.

Tra le eccellenze gastronomiche del Mugello, vino e olio occupano un posto di rilievo e raccontano molto più di un semplice patrimonio agricolo: rappresentano la sintesi perfetta tra tradizione, paesaggio e cultura. Se è vero che il Mugello è storicamente meno associato alla produzione vinicola rispetto ad altre aree della Toscana, è altrettanto vero che negli ultimi decenni ha saputo riscattarsi grazie a una viticoltura di qualità , capace di valorizzare le peculiarità del territorio. Già in epoca rinascimentale, sotto il patrocinio dei Medici, si coltivava la vite nei poderi attorno a Cafaggiolo, come testimoniano antichi cabrei.

