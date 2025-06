Un viaggio nella Terra di Mezzo una giornata fantasy per bambini al Castello di Agazzano

Preparati a vivere un’avventura magica nel cuore della Terra di Mezzo! Domenica 7 settembre 2025, il castello di Agazzano si trasformerà in un mondo incantato dedicato ai più piccoli, tra spettacoli, giochi e sorprese ispirate al fantastico universo de Il Signore degli Anelli. Un’occasione unica per scatenare la fantasia dei bambini e immergerli in un mondo di magia e avventura. Non perdere questa giornata indimenticabile: l’incanto aspetta solo te!

Domenica 7 settembre 2025, dalle ore 10 alle ore 19, nello splendido scenario del Castello Anguissola Scotti Gonzaga di Agazzano, si svolgerà la prima edizione del nuovo evento fantasy riservato completamente ai bambini e dedicato al mondo de Il Signore degli Anelli e al fantasy in generale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Un viaggio nella Terra di Mezzo, una giornata fantasy per bambini al Castello di Agazzano

