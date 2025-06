Un viaggio nel tempo tra le immagini storiche di Castiglion Fiorentino

Un viaggio nel tempo attraverso le immagini storiche di Castiglion Fiorentino, un’occasione unica per riscoprire le radici e l’evoluzione di questa affascinante città. La mostra “Memorie in bianco e nero” offre uno sguardo emozionante su un secolo di storia, catturato con maestria da preziosi scatti d’epoca. Un percorso visivo che coinvolge e appassiona, dimostrando come il passato possa illuminare il presente e ispirare il futuro.

Arezzo, 20 giugno 2025 – È stata inaugurata questa mattina, nell’atrio del Palazzo Comunale, la mostra fotografica “Memorie in bianco e nero – Castiglion Fiorentino in cento anni di immagini”. L’esposizione, frutto di un grande lavoro di ricerca e valorizzazione del patrimonio fotografico e visivo cittadino, sarà visitabile gratuitamente fino al 20 settembre 2025. La mostra nasce da un accurato lavoro di ricerca svolto all’interno dall’archivio fotografico comunale, che conserva migliaia di immagini storiche di Castiglion Fiorentino, in gran parte provenienti da donazioni private, lasciti familiari e fondi di fotografi locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un viaggio nel tempo tra le immagini storiche di Castiglion Fiorentino

