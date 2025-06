Un successo il Camp per l' inclusione organizzato dalla Juvecaserta

La prima settimana del Camp per l’inclusione della Juvecaserta si è conclusa con un entusiasmo travolgente, testimoniando il forte impegno dell’associazione nel promuovere valori di solidarietà e crescita. Tanti giovani atleti, tra sorrisi e sfide sportive, hanno vissuto un’esperienza indimenticabile di inclusione e divertimento. Un successo che conferma come lo sport possa unire e rafforzare i legami, dando a tutti la possibilità di brillare sul parquet e nella vita.

Dal 16 al 27 giugno il Camp per l'Inclusione della Juvecaserta

