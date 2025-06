Un ragazzo nuota nel fiume Astico ha un malore e muore all’improvviso Gli inquirenti indagano

Una giornata estiva di relax si trasforma in tragedia nel Vicentino: un giovane di origini polacche, residente nel Veronese, ha perso la vita dopo un malore improvviso nelle acque del fiume Astico ad Arsiero. La sua decisione di rinfrescarsi tra le alte temperature ha avuto conseguenze drammatiche, lasciando la comunità sconvolta. Le indagini degli inquirenti sono in corso per chiarire le cause di questa tragica fatalità . Un triste promemoria dei rischi che si celano anche nelle giornate più serene.

Tragedia nel vicentino. Un giovane è morto dopo aver accusato un malore nelle acque del fiume Astico ad Arsiero giovedì 19 giugno. Il ventottenne, di origini polacche ma che era residente nel veronese, aveva deciso di farsi un bagno nella zona Pria park del fiume intorno alle ore 13. Viste le alte temperature e la zone balneabile, il ragazzo avrebbe deciso di tuffarsi in acqua per fare un bagno e rinfrescarsi. Qualche bagnante, che stava prendendo il sole, ha lanciato l’allarme vedendo il giovane dimenarsi e annaspando in acqua. Prontamente soccorso dai primi interventi, il ventottenne è stato sottoposto alle prime manovre di soccorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un ragazzo nuota nel fiume Astico, ha un malore e muore all’improvviso. Gli inquirenti indagano

