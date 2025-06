Un Piano Mattei verde per lo sviluppo la pace e la sicurezza | convegno con Costa

Il convegno “Un Piano Mattei verde per lo sviluppo, la pace e la sicurezza” rappresenta un momento cruciale di riflessione e dialogo sul futuro sostenibile dell’Italia. Con ospiti di rilievo e un'attenzione particolare alle strategie innovative, l’incontro mira a tracciare un percorso concreto verso una crescita equilibrata e pacifica. L'evento, trasmesso in diretta webtv, si prepara a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che credono in un domani più verde e giusto.

ROMA – Mercoledì 25 giugno, alle ore 10, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge il convegno “Un Piano Mattei verde per lo sviluppo, la pace e la sicurezza”. Sono previsti nell’occasione i saluti del vice presidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Un Piano Mattei verde per lo sviluppo, la pace e la sicurezza”: convegno con Costa

