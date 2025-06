Un ospedale di 737 anni | il compleanno di Santa Maria Nuova

Nel cuore pulsante di Firenze, l’ospedale di Santa Maria Nuova si appresta a festeggiare un traguardo straordinario: 737 anni di storia al servizio della comunità. Un anniversario che incarna tradizione, innovazione e la passione per la cura. L’evento del 23 giugno promette emozioni e momenti di riflessione, inaugurando con presentazioni artistiche e iniziative che rafforzano il legame tra questa istituzione e la città. La festa sarà un omaggio alla sua lunga e prestigiosa storia.

Firenze, 20 giugno 2025 – Nel cuore di Firenze, l’ ospedale di Santa Maria Nuova si prepara a celebrare il suo 737° compleanno con una giornata speciale, in programma per lunedì 23 giugno. Una ricorrenza che è testimonianza viva di un’istituzione che continua a rinnovarsi nel segno della cura, dell’arte e del legame profondo con la comunità. La festa prenderà il via alle 11, nel Salone Martino V, con la presentazione di due sculture lignee appena restaurate: un dono della famiglia Pacchiarotti in ricordo di Tilde, volontaria appassionata e indimenticabile, che ha dedicato tempo e cuore all’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un ospedale di 737 anni: il compleanno di Santa Maria Nuova

