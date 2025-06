Un nuovo ponte tra Europa e Africa Cos’è l’AI Hub lanciato dal Mimit

Un nuovo ponte tra Europa e Africa prende forma con l’AI Hub, inaugurato dal ministro Adolfo Urso. Questa iniziativa, promossa dal MIMIT, mira a favorire lo sviluppo sostenibile attraverso le più avanzate tecnologie e l’intelligenza artificiale. L’Africa, con la sua giovane forza, e l’Italia, come piattaforma di innovazione, si uniscono in un progetto che promette di rivoluzionare i rapporti tra i due continenti. Sin dall’inizio, il governo di Giorgia Meloni ha creduto nel potenziale di questa sinergia, segnando un passo cruciale verso un futuro più connesso e sosten

Un ponte tra l'Europa e l'Africa. È quello appena inaugurato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, annunciando la creazione l'AI Hub per lo sviluppo sostenibile. "L'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie abilitanti sono soprattutto ad uso dei più giovani e l'Africa è il continente dei giovani, mentre l'Italia ne è una naturale piattaforma", spiega. "Anche per questo, sin dall'inizio, il governo di Giorgia Meloni ha fortemente puntato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel nostro Paese". Il disegno di legge è ancora in corso di approvazione in Parlamento e dovrebbe indirizzare oltre un miliardo di euro per lo sviluppo delle start-up italiane nell'intelligenza artificiale.

