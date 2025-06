Un museo a cielo aperto a Brugherio Sedici opere per un viaggio nell’arte

A Brugherio nasce un museo a cielo aperto che trasforma il paesaggio urbano in un viaggio tra arte e emozioni. Con sedici opere d’eccezione, tra cui la mostra di Alessandra Porfidia, intitolata “I corpi di luce, tracce d’ombra”, questa esperienza immersiva unisce natura e cultura, invitando i visitatori a riscoprire il territorio sotto una nuova luce. Scopri come l’arte possa diventare protagonista del nostro spazio quotidiano, rendendo ogni angolo un’opera da ammirare.

Brugherio arte diffusa è un’esperienza immersiva, che si snoda sul territorio unendo cultura e bellezza. Protagonista di questa edizione è l’artista Alessandra Porfidia, con la mostra intitolata “I corpi di luce, tracce d’ombra”: un percorso espositivo con opere di grandi dimensioni. Le installazioni sono state collocate principalmente al Parco Increa, ben 12, all’ingresso del Comune, al Parco Miglio e nel cortile della lettura della biblioteca, per un totale di 16 opere. Sono giĂ visibili, ma l’inaugurazione sarĂ martedì alle 18 al Parco Increa, accompagnata dai giovani archi della Scuola di musica Luigi Piseri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un museo a cielo aperto a Brugherio. Sedici opere per un viaggio nell’arte

In questa notizia si parla di: opere - brugherio - arte - museo

Opere d'arte nei parchi e nel centro di Brugherio: martedì l'inaugurazione; Arte diffusa sotto il cielo di Brugherio; Monza diventa un museo (gratis) a cielo aperto con l'inattesa invasione di opere d'arte.

Un museo a cielo aperto a Brugherio. Sedici opere per un viaggio nell’arte - Brugherio arte diffusa è un’esperienza immersiva, che si snoda sul territorio unendo cultura e bellezza. Segnala msn.com

Opere d'arte nei parchi e nel centro di Brugherio: martedì l'inaugurazione - In tutto sono sedici le opere che saranno in mostra a Brugherio, con la città che diventa un museo all'aria aperta per ospitare i lavori dell'artista Alessandra Porfidia. Da primalamartesana.it