Un italiano su due è pronto ad arruolarsi

Un italiano su due si dice pronto a arruolarsi in caso di necessità, un dato che evidenzia un forte senso di responsabilità e solidarietà nazionale. Con il 44% degli intervistati disposto a mettere in gioco le proprie capacità, emerge un quadro di cittadini consapevoli e motivati, pronti a contribuire alla difesa del Paese. Questa volontà collettiva rappresenta un segnale importante per il futuro della nostra difesa.

Il 44 per cento degli italiani, quasi uno su due, è disponibile ad arruolarsi in caso di necessità. Lo rivela il sondaggio commissionato dal ministero della Difesa all'Istituto Piepoli. L'analisi si basa su 500 interviste a un campione rappresentativo della popolazione (maschi e femmine) dai 18.

