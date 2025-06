Un gesto che vale una vita l' azienda installa un defibrillatore | Un impegno verso la comunità

In un mondo che corre, un gesto può fare la differenza tra la vita e la morte. Utensilmec - Società Benefit ha scelto di fare la propria parte, installando un defibrillatore presso la sede di Forlì, in via Niccolò Copernico 88. Un’impegno concreto verso la comunità, perché ogni secondo conta. Ora, un cuore silenzioso può trasformarsi nel più potente degli alleati, pronto a salvare una vita quando più serve.

Nella sede di Utensilmec - Società Benefit, in via Niccolò Copernico 88 di Forlì, batte ora un cuore in più. Un cuore silenzioso, pronto a intervenire nei momenti in cui il tempo diventa decisivo: si tratta di un defibrillatore semiautomatico esterno (Dae), installato e reso disponibile anche al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Un gesto che vale una vita, l'azienda installa un defibrillatore: "Un impegno verso la comunità"

