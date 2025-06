Un gabinetto gigante alla Gaiola Greenpeace | Basta scarichi

Greenpeace Italia scende in campo per difendere il mare con un gesto simbolico che non passa inosservato: un gigantesco gabinetto appeso all'arco dell'Isolotto della Gaiola, accompagnato dallo slogan "Basta scarichi". Un messaggio forte e chiaro rivolto al governo, affinché le Aree Marine Protette restino rifugi di biodiversità e non diventano discariche di scarichi fognari. La protesta invita a riflettere sull’importanza di tutelare il nostro patrimonio marino per il futuro.

Roma, 20 giu. (askanews) - Attiviste e attivisti di Greenpeace Italia hanno appeso un enorme striscione raffigurante un gabinetto con la scritta "Basta scarichi" all'arco dell'isolotto della Gaiola, nel Golfo di Napoli, "per ricordare al governo che le Aree Marine Protette (AMP) sono luoghi preziosi per tutelare la biodiversitĂ marina e non aree dove convogliare nuovi scarichi fognari". Altri attivisti hanno mostrato dalla terrazza dell'AMP Gaiola il messaggio "Le Aree Marine Protette non sono una fogna". Lo scorso febbraio, Greenpeace Italia aveva presentato insieme all'associazione Marevivo un ricorso al Tar della Campania per chiedere che fosse riconosciuta l'illegittimitĂ di un decreto del ministero dell'Ambiente che autorizza il raddoppio degli scarichi fognari nella Zona Speciale di Conservazione Europea "Fondali Marini di Gaiola e Nisida" della Rete Natura 2000 (ZSC), in prossimitĂ dell'Area Marina Protetta parco sommerso di Gaiola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un gabinetto gigante alla Gaiola, Greenpeace: "Basta scarichi"

