Un film all' aperto nel cortile del Louvre? Dal 2 al 5 luglio il Cinéma Paradiso di Parigi anima la Cour Carrée del museo

Dal 2 al 5 luglio, la magia del cinema invade la storica Cour Carrée del Louvre, trasformando il cortile in un’arena all’aperto sotto le stelle. Quattro pellicole, 2.500 posti e un’atmosfera unica che rende indimenticabile questa esperienza cinematografica parigina. Per partecipare, basta affidarsi alla lotteria per ottenere il biglietto d’ingresso, un’opportunità da non perdere per vivere il cinema come mai prima d’ora.

Torna Estate al Castello, l'appuntamento culturale che da tredici edizioni anima, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, l'estate milanese con una ricca proposta di musica, teatro, cinema, danza e incontri.

