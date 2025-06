Un concerto itinerante per la Festa della Musica | quest' anno dedicata alla Pace

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile alla 31ª Festa della Musica di Carovigno, un evento che unisce passione, musica e solidarietà. Il concerto itinerante, dedicato alla pace, attraverserà le vie principali della città il 21 giugno a partire dalle 10.30, coinvolgendo giovani talenti e appassionati di ogni età. Un’occasione unica per celebrare l’armonia attraverso le note, creando un ponte tra culture e generazioni. Non mancare!

CAROVIGNO - Tutto pronto per la 31esima edizione della Festa della Musica che come da tradizione si svolgerà anche a Carovigno per le vie principali il 21 giugno a partire dalle 10.30 e sarà dedicato al tema della Pace. Il concerto itinerante vedrà l'esibizione della Junior Band, composta dagli.

