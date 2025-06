Un compleanno lungo dieci giorni per Terzo Paesaggio

Un compleanno lungo dieci giorni per Terzo Paesaggio: un'occasione speciale per celebrare la rinascita degli spazi dimenticati e riscoprire il potenziale nascosto nei quartieri periferici. Guidato dal visionario Andrea Perini, cofondatore e progettista culturale, il team di Terzo Paesaggio trasforma luoghi dismessi in nuove opportunitĂ di comunitĂ e creativitĂ . Un festeggiamento che invita a riflettere sul valore del cambiamento e dell'innovazione urbana.

Un progettista culturale, Andrea Perini, è anima e cofondatore di Terzo Paesaggio, realtĂ nel campo della rigenerazione urbana, soprattutto nei luoghi periferici e in quegli spazi perduti o dismessi dove il potenziale è spesso nascosto. Assieme a lui Marta Bertani, architetto paesaggista, e una squadra di professionisti, changemaker e persone che si dedicano allo studio e alla ricerca in materia, sono impegnati in progetti architettonici e di disegno del paesaggio e del giardino, interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico dismesso, di riuso temporaneo, tactical urbanism e rigenerazione dei suoli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Un compleanno lungo dieci giorni per Terzo Paesaggio

Tutto nacque con un’anguriera | Un compleanno lungo dieci giorni per Terzo Paesaggio.

In un’ex palestra scolastica di Milano c’è un polo culturale che unisce arte, paesaggio e cucina - Il progetto di rigenerazione urbana nato in un'ex palestra scolastica nel quartiere di Chiaravalle compie dieci anni e festeggia con un palinsesto di attività che uniscono arte e cucina ... Lo riporta artribune.com