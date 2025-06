Un commissario olimpico in questura a Lecco | è Andrea Micheletti in finale a Rio 2016

Un atleta olimpico, campione di canoa e ora ufficiale di polizia, Andrea Micheletti, è stato recentemente protagonista a Lecco. Originario di Gallarate e con un passato da finalista a Rio 2016, ora ha scelto di dedicarsi alla sicurezza pubblica, portando la disciplina e la passione sportiva nel cuore della questura lecchese. La sua storia dimostra come determinazione e coraggio possano aprire nuove strade, anche dopo aver conquistato le più alte vette dello sport.

Lecco, 20 giugno 2025 – Un atleta olimpico campione di canoa in questura a Lecco. È il commissario Andrea Micheletti, 34 anni il mese prossimo, originario di Gallarate, Varese, che ha partecipato alle Olimpiadi del 2016 a Rio del Janeiro. È arrivato fino alla finale nel duo di coppia pesi leggeri, piazzandosi all'ottavo posto. Nei giorni scorsi, dopo aver superato il 113° corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato è stato assegnato appunto in questura a Lecco. Con lui anche il collega Marco Cultrona, 30 anni di Catania. Il commissario Andrea Micheletti . Il commissario Andrea Micheletti indossa la divisa dal 2014, quando si è arruolato come atleta delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un commissario olimpico in questura a Lecco: è Andrea Micheletti, in finale a Rio 2016

