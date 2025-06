Un colpo per ogni like | picchiata dal compagno per una foto su Instagram salvata dai vicini

Una storia di violenza che scuote profondamente, dove un gesto online si trasforma in una tragica vendetta: una donna vittima di un pestaggio da parte del compagno, scatenato da un’apprezzata foto sui social. Un richiamo all’importanza di sensibilizzare e prevenire ogni forma di abuso domestico, perché nessuno dovrebbe mai sentirsi solo di fronte alla violenza. È il momento di parlare e agire contro questa piaga sociale.

Sottoposta ad un pestaggio dopo avere ricevuto apprezzamenti per una foto con alcuni amici postata sui social. Vittima una donna picchiata dal compagno che la notte tra il 12 e il 13 giugno era entrato da una finestra dell'abitazione. Una spedizione punitiva, «un colpo per ogni like» avuto per lo scatto, come le ha detto l'uomo mentre infieriva su di lei. La donna, ricorsa alle cure dei sanitari.

