Un chilo di cocaina in auto arrestati in collina dalla polizia

Una scena di tensione si è svolta nelle colline della Spezia, dove la polizia ha intercettato un'auto sospetta con a bordo individui noti per precedenti penali. Durante il fermo, è stata scoperta una quantità consistente di droga: un chilo di cocaina che avrebbe potuto alimentare il mercato locale. Un intervento che sottolinea ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio e alla criminalità. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei soggetti coinvolti, ma il nostro impegno contro il crimine continua.

La Spezia, 20 giugno 2025 – Con un chilo di droga in auto, arrestati dalla polizia. Nella giornata di ieri la squadra mobile della Questura della Spezia, impegnata in un servizio mirato alla prevenzione dei furti in abitazione perpetrati nelle zone collinari della città, ha notato transitare un’autovettura sospetta, con a bordo soggetti conosciuti perché già gravati da precedenti di polizia. Il veicolo è stato fermato per un controllo e alla vista della polizia uno dei tre occupanti ha cercato di fuggire, senza riuscirvi perché immediatamente bloccato dagli operatori. I tre hanno mostrato da subito evidenti segni di nervosismo, motivo per il quale è stata effettuata una perquisizione all’auto, che ha consentito di trovare un involucro contenente sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina, per un peso complessivo di 1 chilogrammo circa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un chilo di cocaina in auto, arrestati in collina dalla polizia

