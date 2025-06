Un centro per migranti nello storico hotel a tre stelle nel centro di Ronciglione

Nel cuore di Ronciglione, l'antico hotel a tre stelle si trasforma in un polo di speranza e solidarietà: la storica Residenza Principe di Piemonte apre le sue porte a un centro di accoglienza straordinario per migranti. Con servizi di mediazione linguistica, assistenza sociale e attività dedicate, il CAS offre un ambiente accogliente e dignitoso per fino a 24 richiedenti asilo, promuovendo integrazione e nuovi inizi per chi cerca un futuro diverso.

