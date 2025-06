Un arresto per droga in zona Tempio 38 persone identificate nei controlli

In un fermo deciso contro lo spaccio di droga, la zona del Tempio ha visto l’arresto di un sospetto e l’identificazione di 38 persone durante intensi controlli. L’attività, condotta dalla Squadra Volante con il supporto di un’unità cinofila antidroga, testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. Questo intervento rappresenta un passo importante nella lotta contro il fenomeno, rafforzando il senso di tutela nel quartiere.

Nell'ambito dell'attività di controllo del territorio dedicata in maniera specifica ai parchi cittadini e alle aree limitrofe, nel pomeriggio di ieri fino a tarda sera, è stato effettuato un servizio straordinario a cura della Squadra Volante, con l'ausilio di una unità cinofila antidroga della.

