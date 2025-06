Un anno lungo il Savio a Cesena la collettiva di 13 fotografi che racconta il fiume dalla sorgente fino in città

Scopri "Savio - 12 mesi lungo il fiume", una coinvolgente mostra che, dal 21 al 29 giugno presso la Chiesa di Sant’Agostino a Cesena, narra un anno di vita attraverso gli occhi di 13 talentuosi fotografi. Un viaggio visivo tra paesaggi, emozioni e storie che attraversano il cuore della città e le sue radici naturali. Un’occasione unica per immergersi nel fluire di un fiume che è anche il filo conduttore della nostra identità.

Dal 21 al 29 giugno la Chiesa di Sant’Agostino ospita la collettiva "Savio - 12 mesi lungo il fiume", un progetto espositivo di ricerca a cura del Gruppo Fotografico 93 che racconta, mediante gli scatti di 13 fotografi e fotografe, il fiume Savio dalla foce alla sorgente, attraversando le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Un anno lungo il Savio", a Cesena la collettiva di 13 fotografi che racconta il fiume dalla sorgente fino in città

