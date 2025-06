Un altro weekend all' insegna della prevenzione | open day a Prizzi

Un altro weekend all’insegna della prevenzione a Prizzi, ultima tappa stagionale dell’Open Day Itinerante della Prevenzione organizzato dall’Asp di Palermo. Un’occasione unica per ricevere servizi sanitari gratuiti e sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione. Non perdere questa opportunità di prendersi cura della tua salute in modo semplice e accessibile. Ti aspettiamo domani, sabato 21 giugno, dalle 9.30 alle 14, per un futuro più sano e consapevole.

Sarà Prizzi l'ultima tappa stagionale dell'Open Day Itinerante della Prevenzione organizzato dall'Asp di Palermo. L'iniziativa, che sta attraversando i comuni della provincia portando servizi sanitari gratuiti direttamente tra la gente, è in programma domani, sabato 21 giugno, dalle 9.30 alle 14.

