Umbria saldi estivi 2025 al via il 5 luglio | promozioni già da giugno

Pronti a fare il pieno di occasioni? In Umbria, i saldi estivi 2025 partiranno ufficialmente il 5 luglio, dopo settimane di promozioni già da giugno. Una data strategica, confermata anche quest’anno, che promette sconti irresistibili e opportunità imperdibili per tutti gli appassionati di shopping. Non perdete l’occasione di scoprire le nuove collezioni a prezzi scontati: la vostra estate inizia con grandi offerte!

In Umbria partiranno ufficialmente sabato 5 luglio i saldi estivi 2025. La data, che coincide con il primo sabato del mese, è stata confermata anche per quest’anno come inizio delle vendite di fine stagione. Lo ha annunciato l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco De Rebotti, sottolineando come la decisione sia in linea con quanto stabilito dalla Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. I saldi avranno una durata complessiva di 60 giorni, con termine previsto per il 3 settembre. Come stabilito dalla legge regionale n. 10 del 2014, i commercianti potranno avviare campagne promozionali anche nei 30 giorni precedenti l’inizio ufficiale dei saldi, rendendo quindi possibile approfittare di sconti e offerte già dal mese di giugno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it