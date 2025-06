Umbria liste d’attesa sanità | Prenotazioni e prestazioni recuperate in aumento I dati forniti dalla Regione

L’Umbria fa un passo avanti nella trasparenza e nell’efficienza del settore sanitario: i tempi d’attesa per prenotazioni e prestazioni sono in netta diminuzione, grazie a un monitoraggio più attento e a misure mirate. La prima riunione dell’Osservatorio regionale, ospitata nella sede della Regione e presieduta da Daniela Donetti, segna l’inizio di un percorso volto a migliorare la qualità delle cure offerte ai cittadini. Il lavoro...

La sede della Regione Umbria ha ospitato la prima riunione dell'Osservatorio regionale per i tempi d'attesa. L'incontro tenutosi oggi – venerdì 20 giugno - ha visto la partecipazione dei componenti dell'organismo, presieduto dalla Direttrice regionale Salute e Welfare Daniela Donetti.

Liste d’attesa: la Regione Umbria accelera sul piano straordinario. Istituito l’Osservatorio regionale - La Regione Umbria intensifica gli sforzi per ridurre le liste d'attesa con l'istituzione di un osservatorio regionale.

