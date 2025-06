Uma Thurman anticipa il suo personaggio in The Old Guard 2

Uma Thurman ritorna con energia e stile nel mondo dell’azione, anticipando il suo ruolo in The Old Guard 2 durante un'intervista al The Tonight Show. L’attrice di Kill Bill ha scherzosamente commentato la possibilità di sfidare Charlize Theron, lasciando intuire che il sequel promette emozioni forti e sorprese spettacolari. La sua presenza assicura un ritmo intenso e una performance da ricordare, e sicuramente tutti i fan sono pronti a scoprire come si farà...

Uma Thurman è recentemente apparsa al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dove ha parlato del suo ritorno al genere action per il prossimo film The Old Guard 2. Quando Fallon ha chiesto scherzosamente se Theron si unisse al sequel per mostrare a tutti come si fa, l’attrice di Kill Bill ha risposto: “Non pensavo di mostrare a nessuno come si fa dopo aver visto Charlize Theron in The Old Guard 1. È fenomenale, è incredibile, l’ho trovata fantastica. Ho pensato che fosse un film d’azione davvero unico. Aveva un carattere e una profondità tali, ed era davvero molto toccante”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: thurman - guard - anticipa - personaggio

Mister Movie Uma Thurman Torna all’Azione con The Old Guard 2: Ecco Perché Dopo Kill Bill - Dopo aver preso una pausa dal genere action, Uma Thurman torna in grande stile con The Old Guard 2, svelando i motivi che l’hanno spinta a rimettersi in gioco.

The Old Guard 2: Charlize Theron e Uma Thurman si scontrano nel trailer del sequel; Film action The Old Guard 2, il sequel con Uma Thurman e Charlize Theron; The Old Guard 2: il teaser con Charlize Theron e Luca Marinelli svela l'uscita su Netflix.

The Old Guard 2: Charlize Theron e Uma Thurman si scontrano nel trailer del sequel - Il 2 luglio arriverà sugli schermi di Netflix il film The Old Guard 2 e il trailer anticipa l ... Lo riporta movieplayer.it

The Old Guard 2: Charlize Theron e Uma Thurman si scontrano nel trailer del sequel - si assisterà allo scontro tra i personaggi affidati a Charlize Theron e Uma Thurman e il video regala molte anticipazioni ... Segnala msn.com